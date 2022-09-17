Ди Марцио: «Интер» может арендовать Ромелу Лукаку на несколько сезонов, а затем выкупить

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку, выступающий за команду на правах аренды из «Челси», может остаться в Италии на ближайшие сезоны. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По сведениям источника, у «Интера» есть возможность продлить аренду Лукаку на следующий сезон за € 10 млн, в текущем сезоне клуб отдал за это право € 8 млн. Сообщается, что миланцы могут арендовать Ромелу на несколько сезонов и плата за каждый из них будет снижаться, если «Интер» выкупит права на футболиста.

29-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Сезон назад «Челси» вернул Ромелу в свою команду за € 113 млн, но бельгиец не смог закрепиться в команде и был отправлен в аренду в «Интер».

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