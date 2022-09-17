Экс-защитник сборной Англии предрёк Александеру-Арнольду непопадание в заявку на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Англии Дэнни Миллз заявил, что крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может оказаться за бортом заявки национальной команды на грядущий чемпионат мира в Катаре.

«Есть реальная вероятность того, что он не попадёт в состав. Я всегда беспокоился о его оборонительных способностях, и это действительно вышло на первый план. Когда он в форме, идя вперёд, он исключительный. Вы принимаете его слабость в обороне из-за того, что он даёт вам впереди. Но речь не идёт о выходе из группы в Катаре. Речь идёт о стадии плей-офф, больших играх с очень хорошими командами.

Как крайний правый защитник Кайл Уолкер намного лучше, Киран Триппьер лучше. Как и Рис Джеймс. Это три правых защитника. Вам нужно брать четырёх? Я так не думаю», — цитирует слова Миллза издание The Sun.

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