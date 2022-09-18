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Тренер «Тоттенхэма» Конте объяснил решение не выпускать Сона в старте в матче с «Лестером»

Тренер «Тоттенхэма» Конте объяснил решение не выпускать Сона в старте в матче с «Лестером»
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, почему решил не выпускать в старте вингера «шпор» Сон Хын Мина.

«Я хочу заставить эту команду мыслить на более высоком уровне. Не нужно думать, что в «Тоттенхэме» вы будете играть в каждой игре. Если вы так думаете, вы не будете бороться за что-то важное. Мы только начали этот путь с клубом. Сонни [Сон] никогда не будет проблемой. Он потрясающий игрок, один из двух лучших игроков в моей команде вместе с Гарри [Кейном]», — цитирует слова Конте издание The Telegraph.

Напомним, Сон вышел на замену в матче с «Лестером», после чего оформил хет-трик за 13 минут. «Тоттенхэм» победил «лис» со счётом 6:2.

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