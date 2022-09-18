Брата Поля Погба заключили под стражу

Матиас Погба, старший брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, этим вечером был заключён под стражу после предъявления ему обвинения. Как сообщает издание RMC Sport, Матиас сегодня прибыл в полицию, чтобы дать показания по делу о вымогательстве у своего брата. Адвокат подозреваемого заявил, что они будут оспаривать решение из-за невиновности его подзащитного.

Ранее Поль Погба заявлял о шантаже и угрозах со стороны организованной банды. Он рассказал следователям из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью, что был пойман друзьями детства, которые угрожали футболисту автоматами. Преступники потребовали € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им. Банда заявляла, что тайно защищала Погба на протяжении 13 лет. Среди злоумышленников Поль Погба узнал своего брата Матиаса.

Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната: