Депутат Европарламента пришёл на заседание в футболке «Торино» с фамилией Миранчука

Депутат Европарламента Майкл Уоллес пришёл на заседание в футболке «Торино» с фамилией российского полузащитника Алексея Миранчука.

Политик пожелал удачи «Торино» в матче 7-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло». Сам матч в итоге завершился победой «Сассуоло» со счётом 1:0.

Уоллес является уроженцем Ирландии. На выборах в Европейский парламент 2019 года он был избран депутатом Европарламента от Южного округа.

Миранчук перешёл в «Торино» в летнее трансферное окно на правах аренды из «Аталанты». Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в одном матче в чемпионате Италии, в котором записал в свой актив один гол. На данный момент «Торино» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков.