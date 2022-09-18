Депутат Европарламента пришёл на заседание в футболке «Торино» с фамилией Миранчука

Депутат Европарламента Майкл Уоллес пришёл на заседание в футболке «Торино» с фамилией российского полузащитника Алексея Миранчука.
Политик пожелал удачи «Торино» в матче 7-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло». Сам матч в итоге завершился победой «Сассуоло» со счётом 1:0.
Уоллес является уроженцем Ирландии. На выборах в Европейский парламент 2019 года он был избран депутатом Европарламента от Южного округа.
Миранчук перешёл в «Торино» в летнее трансферное окно на правах аренды из «Аталанты». Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.
В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в одном матче в чемпионате Италии, в котором записал в свой актив один гол. На данный момент «Торино» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков.
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