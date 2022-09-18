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Монтелла сказал, что после удаления Ракицкого «Адана» стал играть лучше

Монтелла сказал, что после удаления Ракицкого «Адана» стал играть лучше
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Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла подвёл итоги матча 7-го тура чемпионата Турции с «Антальяспором», который его команда выиграла на выезде со счётом 3:0.

«У нас было хорошее начало – забили на первой же минуте. Перед матчем я говорил ребятам, что нам будет противостоять очень амбициозная команда, поэтому важно показать себя наилучшим образом с самого старта. Это удалось. Однако вскоре у соперника был удалён игрок – после этого мы вели игру медленно. С этого момента у нас появились трудности.

Только после того, как красную карточку показали нашему футболисту (на 39-й минуте был удалён Ярослав Ракицкий. – Прим. «Чемпионата») и составы уравнялись, мы стали играть так, как и хотели – больше владели мячом и в целом действовали быстрее. Мы одержали очень важную и ценную победу. Все счастливы – болельщики, руководство и мы», – приводит слова Монтеллы TRT Spor.

Кроме Беланды, отличившегося на первой минуте, в составе «Аданы» во втором тайме забили вышедшие на замену нападающие — норвежец Фредрик Гульбрандссен и конголезец Бритт Ассомбалонга. При этом Артём Дзюба остался на скамейке запасных.

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