Сон Хын Мин поделился эмоциями от хет-трика в ворота «Лестера»
Поделиться
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший три гола в ворота «Лестера» после выхода на замену, рассказал об эмоциях после матча.
«Я не мог в это поверить, когда забил. Всё разочарование и негативные чувства просто прошли. Я не мог двигаться, поэтому стоял на месте. Это сделало меня по-настоящему счастливым.
Футбол иногда сводит с ума. Иногда мяч не хочет идти в ворота. Это всё меняет. Я так многому научился в этот трудный период. Мне нужно каждый раз усердно работать, чтобы получать свои шансы. Это три счастливых гола, и я действительно горжусь ими», — приводит слова форварда BBC Sport.
Напомним, «Тоттенхэм» во вчерашнем матче разгромил «Лестер» со счётом 6:2. Сон забил в официальных матчах впервые с мая этого года.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
07:23
-
07:11
-
06:59
-
06:56
-
06:23
-
06:07
-
05:48
-
05:33
-
05:22
-
04:50
-
04:36
-
04:08
-
03:57
-
03:52
-
03:46
-
03:18
-
03:14
-
03:06
-
02:59
-
02:53
-
02:40
-
02:35
-
02:26
-
02:08
-
01:52
-
01:37
-
01:35
-
01:25
-
01:15
-
00:48
-
00:44
-
00:30
-
00:26
-
00:14
-
00:05
Партнерский контент