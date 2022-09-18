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Сон Хын Мин поделился эмоциями от хет-трика в ворота «Лестера»

Сон Хын Мин поделился эмоциями от хет-трика в ворота «Лестера»
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший три гола в ворота «Лестера» после выхода на замену, рассказал об эмоциях после матча.

«Я не мог в это поверить, когда забил. Всё разочарование и негативные чувства просто прошли. Я не мог двигаться, поэтому стоял на месте. Это сделало меня по-настоящему счастливым.

Футбол иногда сводит с ума. Иногда мяч не хочет идти в ворота. Это всё меняет. Я так многому научился в этот трудный период. Мне нужно каждый раз усердно работать, чтобы получать свои шансы. Это три счастливых гола, и я действительно горжусь ими», — приводит слова форварда BBC Sport.

Напомним, «Тоттенхэм» во вчерашнем матче разгромил «Лестер» со счётом 6:2. Сон забил в официальных матчах впервые с мая этого года.

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