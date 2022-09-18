Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов планеты

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом 2022 года. Ежегодный рейтинг был опубликован порталом Sportico.



Добавляется, что 23-летний французский футболист обошел прошлогоднего лидера и своего партнёра по команде Лионеля Месси благодаря новому соглашению с парижанами, которое было подписано в мае 2022 года.



Издание выяснило, что Мбаппе заработает в сезоне-2022/2023 $125 млн. Из них $105 млн составляет оклад игрока, $20 млн — различные спонсорские контракты.



На втором месте в престижном списке расположился 37-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с $113 млн ($52 млн + $60 млн). Месси занимает лишь 3-ю строчку в обновлённом рейтинге. Аргентинец заработает $110 млн ($62 млн — зарплата, $48 млн — спонсорские контракты).

В первую десятку также входят бразильский нападающий Неймар («ПСЖ», $91 млн — $56 млн + $35 млн), египетский форвард Мохамед Салах («Ливерпуль», $39,5 млн — $24,5 млн + $15 млн), бельгийский хавбек Эден Азар («Реал», $31,3 млн — $28,6 млн + $2,5 млн), испанский полузащитник Андрес Иньеста («Виссел Кобе», $30 млн — $23 млн + $7 млн), английский форвард Рахим Стерлинг («Челси», $29,4 млн — $21,4 млн + $8 млн), бельгийский хавбек Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», $29 млн — $25,5 млн + $3,5 млн) и французский нападающий Антуан Гризманн («Атлетико», $27,5 млн — $22 млн + $5,5 млн).

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе. Видеоролик: