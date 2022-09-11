Мбаппе рассказал, какой момент считает худшим в своей карьере

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о том, какой момент является худшим в его профессиональной карьере.

«Когда мы проиграли финал Лиги чемпионов с «ПСЖ». Ты заканчиваешь игру, забираешь медаль и видишь кубок, но он не для тебя. Странное чувство, но это жизнь.

Честно, мне просто хотелось плакать, остаться одному. Но это часть моей истории. Нужно стать лучшим, чтобы вернуться туда же и одержать победу», – приводит слова Мбаппе The Wall Street Journal.

Напомним, на данный момент в послужном трофейном списке Мбаппе нет победы в Лиге чемпионов. Нападающий выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». В текущем сезоне Лиги 1 Килиан провёл шесть матчей и забил семь мячей.

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе