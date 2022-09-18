Диего Лаксальт объяснил, почему «Динамо» проиграло «Зениту»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о причинах поражения московской команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Очень тяжёлая игра, против нас вышла отличная команда. Мы не задали им достаточно темпа, не вынуждали терять мяч. Они воспользовались этим: забили гол, после чего нам стало тяжелее создавать моменты. Но у нас было реально много классных возможностей забить.



Затем у нас удалили игрока, но мы были до последнего в игре — проделали отличную работу. Через такие матчи мы должны становиться лучше: у нас много новых игроков, проходит адаптация. К следующему матчу против «Зенита» мы будем готовы лучше», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.