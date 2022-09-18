Защитник «Динамо» Даса: «Зенит» непобедим? Конечно, нет
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Защитник московского «Динамо» Эли Даса после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2) поделился мнением о сопернике.
«Зенит» непобедим? Конечно, нет. Не могу говорить, как надо играть во второй части сезона, чтобы им не проиграть. У нас ещё много матчей впереди, и мы должны фокусироваться на каждом из них по отдельности. В сегодняшней встрече были и позитивные, и негативные моменты, которые мы должны почерпнуть на будущее», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Санкт-петербургский «Зенит» в 10 матчах набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Динамо» (16) — на шестом месте.
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