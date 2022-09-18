Валерий Кечинов объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом в матче с «Локомотивом»
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Бывший футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив».
«Спартак» — фаворит. Даже несмотря на три поражения в последних четырёх матчах. К тому же в общую группу вернулись футболисты, у которых были повреждения. «Локомотив» в этом сезоне выглядит очень невнятно. Не очень понимаю, что от них ждать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 18 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».
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