Алсу Абдуллина — о непопадании в старт «Челси»: всему своё время

Защитница лондонского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина прокомментировала непопадание в стартовый состав команды.

«Я понимаю, что я новичок, и поэтому только встраиваюсь в сам процесс тренировок. Ещё рано быть в старте, я сама понимаю. Поэтому не сильно расстраиваюсь. Знаю, куда двигаться, куда расти. Всему своё время», — сказала Абдуллина в интервью пресс-службе женской сборной России.

Английская Суперлига стартовала в эту пятницу, 16 сентября. Синие являются действующими чемпионами Англии. Первый матч нового сезона «Челси» проведёт сегодня, 18 сентября, — соперником станет «Ливерпуль». В состоявшихся ранее встречах 1-го тура лондонский «Арсенал» разгромил «Брайтон» (4:0), «Манчестер Юнайтед» с таким же счётом обыграл «Рединг», а бирмингемская «Астон Вилла» со счётом 4:3 переиграла «Манчестер Сити».