The Telegraph: экс-тренер донецкого «Шахтёра» Де Дзерби возглавит «Брайтон»
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Итальянский специалист Роберто Де Дзерби в ближайшее время должен стать главным тренером «Брайтона». Английский клуб вёл переговоры с несколькими тренерами, но решил продолжить сотрудничество с экс-наставником донецкого «Шахтёра». Об этом сообщает The Telegraph. По сведениям источника, также «Брайтон» могли возглавить Хьетиль Кнутсен («Будё-Глимт») и Бо Свенссон («Майнц»).
43-летний Де Дзерби с июля 2018 по май 2021 года тренировал итальянский «Сассуоло». В том же месяце специалист возглавил донецкий «Шахтёр», с которым выиграл Суперкубок Украины.
«Брайтон» остался без главного тренера после того, как Грэм Поттер принял предложение от лондонского «Челси».
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