«Ювентус» потерпел поражение от новичка Серии А, играя в меньшинстве с 40-й минуты

Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 новичок Серии А «Монца» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце и завершилась сенсационной победой хозяев.
С 40-й минуты «бьянконери» играли в меньшинстве — за грубый фол был удалён аргентинский полузащитник команды Анхель Ди Мария. «Монца» забила победный мяч на 74-й минуте: отличился датский нападающий Кристиан Гиткьяер, ему ассистировал форвард Патрик Чиурриа.
Новички Серии А нанесли больше ударов по воротам (17, у «Ювентуса» — 10) и лидировали по владению мячом (61% на 39%). Это первая победа команды в Серии А в истории.
Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Италии «Монца» набрала четыре очка (на данный момент 18-е место), а «Ювентус» — 10 очков (восьмое место). После паузы на матчи сборных новички Серии А сыграют с «Сампдорией» (19-е место), а туринцы — с «Болоньей».
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