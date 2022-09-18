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«Ювентус» потерпел поражение от новичка Серии А, играя в меньшинстве с 40-й минуты

«Ювентус» потерпел поражение от новичка Серии А, играя в меньшинстве с 40-й минуты
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Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 новичок Серии А «Монца» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце и завершилась сенсационной победой хозяев.

С 40-й минуты «бьянконери» играли в меньшинстве — за грубый фол был удалён аргентинский полузащитник команды Анхель Ди Мария. «Монца» забила победный мяч на 74-й минуте: отличился датский нападающий Кристиан Гиткьяер, ему ассистировал форвард Патрик Чиурриа.

Новички Серии А нанесли больше ударов по воротам (17, у «Ювентуса» — 10) и лидировали по владению мячом (61% на 39%). Это первая победа команды в Серии А в истории.

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Италии «Монца» набрала четыре очка (на данный момент 18-е место), а «Ювентус» — 10 очков (восьмое место). После паузы на матчи сборных новички Серии А сыграют с «Сампдорией» (19-е место), а туринцы — с «Болоньей».

Италия - Серия А. 7-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Гиткьяер – 74'
Удаления: нет / Ди Мария – 40'
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