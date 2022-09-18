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Президент «Атлетико» — о Винисиусе: нужно праздновать голы с уважением к публике

Президент «Атлетико» — о Винисиусе: нужно праздновать голы с уважением к публике
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал конфликт, который случился в Испании. Ранее глава Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV сравнил форварда «Реала» Винисиуса Жуниора с обезьяной. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы.

«Мы должны сделать так, чтобы Винисиус не забил нам. Если он сможет это сделать и захочет отпраздновать, то пусть празднует правильно — с уважением ко всей публике перед ним. Проблемы с его танцами? Почему могут быть проблемы? Игроки проявляют себя так, как они действительно хотят. Единственное, что это должно быть с уважением к людям.

Если Винисиус будет танцевать, я попрошу его научить меня танцевать самбу, потому что мне нужно ехать в Бразилию на следующие карнавалы в Рио-де-Жанейро и я хочу научиться танцевать самбу, пусть он меня научит», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Гол Винисиуса в ворота «Мальорки». Видеоролик:

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