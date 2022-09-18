Мележиков — о Бальде: юристы «Кальяри» не придали делу значения — рассчитывали на штраф

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о деталях дисквалификации нападающего Кейта Бальде из-за допинг-контроля, о которой было объявлено несколько дней назад.

«Делом занимались юристы «Кальяри» — они не придали делу значения. Рассчитывали на штраф. Они не посчитали нужным своевременно нас об этом уведомить. Думали, будет штраф», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дисквалификация 27-летнего Бальде истечёт 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянскую «Катанью», в которой он провёл прошлый сезон. За «Спартак» Кейта дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.