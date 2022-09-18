Баженов: если в Киргизии будет безопасно, то сборной России надо ехать. Там бум футбола

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о предстоящей встрече национальной команды России с Киргизией.

«Если будет безопасно, то надо ехать. Там люди любят футбол. Я недавно там был, играл за ветеранов. В Киргизии безумно любят футбол, там сейчас бум футбола. Подчёркиваю: если там безопасно, то надо ехать.



Стоит ли в качестве альтернативы провести матч в России? Почему нет? Не знаю, до какой степени там спокойно — я не очень компетентен в этом вопросе. Но безопасность людей превыше всего. Но там будет полный стадион, люди будут на деревьях сидеть. Это даже не для красного словца. Мне местные рассказывали, что там люди действительно смотрели футбол на деревьях», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.