Защитник «Ниццы» получил красную карточку на 9-й секунде матча чемпионата Франции

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо получил красную карточку на девятой секунде матча 8-го тура чемпионата Франции с «Анже». Судья Бастьен Дешепи увидел в нарушении футболиста фол «последней надежды» и удалил его с поля практически со стартом матча.

На 43-й минуте встречи полузащитник «Анже» Набиль Бенталеб сумел открыть счёт. На 62-й минуте составы команд уравнялись после того, как полузащитник гостей Софьян Буфаль получил вторую жёлтую карточку в матче и покинул поле. Несмотря на усилия хозяев, отыграться они не смогли — поражение «Ниццы» со счётом 0:1.

Отметим, что в «Ниццу» 22-летний Тодибо перешёл из испанской «Барселоны» летом 2021 года. Во Франции он также играл за «Тулузу», воспитанником которой и является.