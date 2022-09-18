«СКА-Хабаровск» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске состоялся матч 10-го тура Первой лиги. Местный «Нефтехимик» играл с хабаровским СКА. Финальный свисток Анатолия Жабченко зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 85-й минуте забил нападающий хабаровской команды Яо Шарль (Кот-д'Ивуар).

«СКА-Хабаровск» набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. «Нефтехимик» с 14 очками располагается на одну строчку выше.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар, Россия). Его ассистентами были Денис Мирошник (Ставрополь, Россия) и Павел Лысенко (Йошкар-Ола, Россия). Резервный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия).