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«Рома» проиграла «Аталанте», а Моуринью удалили за оскорбления арбитра

«Рома» проиграла «Аталанте», а Моуринью удалили за оскорбления арбитра
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Сегодня, 18 сентября, в 7-м туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Рома» принимала «Аталанту» (Бергамо). Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась поражением хозяев — 0:1. В качестве главного арбитра на матче работал Даниэле Киффи.

Единственный мяч на 35-й минуте с передачи датского нападающего Расмуса Хёйлунна забил защитник бергамасков Джорджио Скальвини. На 57-й минуте за устные оскорбления арбитра был удалён главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Италии римляне набрали 13 очков (на данный момент шестое место), а бергамаски — 17 очков, возглавив турнирную таблицу (у «Милана и «Наполи» — матч друг с другом в запасе). После паузы на матчи сборных «Рома» сыграет с миланским «Интером», а «Аталанта» — с «Фиорентиной».

Италия - Серия А. 7-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
0 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Скальвини – 35'
Удаления: Mourinho – 57' / нет
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