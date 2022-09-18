«Рома» проиграла «Аталанте», а Моуринью удалили за оскорбления арбитра

Сегодня, 18 сентября, в 7-м туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Рома» принимала «Аталанту» (Бергамо). Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась поражением хозяев — 0:1. В качестве главного арбитра на матче работал Даниэле Киффи.



Единственный мяч на 35-й минуте с передачи датского нападающего Расмуса Хёйлунна забил защитник бергамасков Джорджио Скальвини. На 57-й минуте за устные оскорбления арбитра был удалён главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.



Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Италии римляне набрали 13 очков (на данный момент шестое место), а бергамаски — 17 очков, возглавив турнирную таблицу (у «Милана и «Наполи» — матч друг с другом в запасе). После паузы на матчи сборных «Рома» сыграет с миланским «Интером», а «Аталанта» — с «Фиорентиной».