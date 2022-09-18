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Абаскаль высказался о победе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Абаскаль высказался о победе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ход матча с «Локомотивом» (1:0).

«Мы понимали, что оборона «Локо» поднималась высоко, у нас было пространство. Я бы предпочёл, чтобы у нас было на 41 касание меньше, но на один гол больше. Я доволен матчем, как начался первый тайм. Мы создавали много моментов, но не хватало эффективности в завершение. Удары были слабые или неуверенные, но игрой команды я доволен.

Мы не готовили команду специально к «Локомотиву». Мы не готовимся в том ключе, что у команды могут уволить тренера. У нас всегда есть задача победить», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Единственный гол в этом матче был забит нападающим «Спартака» Александром Соболевым на 35-й минуте. Красно-белые нанесли 14 ударов по воротам соперника (шесть — в створ), железнодорожники — шесть ударов (три — в створ).

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