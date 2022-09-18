Зиньковский рассказал, как футболистам «Спартака» сообщили о дисквалификации Бальде

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о том, как команде сообщили о дисквалификации нападающего красно-белых Кейта Бальде из-за провала допинг-контроля.
«Приехали на тренировку, у нас было мини-собрание. Собрали команду и сказали об этом. Поняли ситуацию: Бальде с нами остаётся в команде, будет как-то отдельно поддерживать форму, на матчи всегда ходит, в группу пишет. Он с нами и мы с ним. Поддерживаем его и ждём на поле», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Дисквалификация 27-летнего Бальде истечёт 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянскую «Катанью», в которой он провёл прошлый сезон. За «Спартак» Кейта дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.
- 18 сентября 2022
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