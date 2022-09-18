Томас Цорн: трансферная кампания «Локо» завершена. Не стоит ждать свободных агентов

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос, стоит ли ещё ждать в команде новых футболистов.

«Трансферная кампания завершена. Не стоит кого-то ждать из свободных агентов», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в это трансферное окно к «Локомотиву» присоединились нападающий Педриньо (из бразильского «РБ Брагантино»), защитник Лукас Фассон (из бразильского «Атлетико Паранаэнсе»), защитник Марио Митай (из греческого АЕКа), нападающий Марко Раконьяц (из сербских «Чукаричек»), защитник Иван Кузьмичёв (из «Урала») и нападающий Иван Игнатьев (свободный агент).

После 10 сыгранных туров РПЛ «Локомотив» с девятью очками занимает 12-е место, опережая зону стыковых матчей на одно очко.