Цорн: у меня контракт с «Локомотивом» до 2024 года. Планирую отработать его полностью

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал свою возможную отставку с должности.

«У меня контракт до 2024 года. Конечно, я планирую отработать его полностью», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0, гол забил нападающий красно-белых Александр Соболев.