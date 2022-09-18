Джикия: нужно признать, что «Зенит» — сильная команда. Выдали лучший старт сезона

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал выступление санкт-петербургского «Зенита» в первой части сезона РПЛ.

«Оставляет ли «Зенит» впечатление бронебойной команды, которую нельзя обыграть? Провокационный вопрос, но то, что «Зенит» – сильная команда, это факт. Поэтому они идут на первом месте, 26 очков, если не ошибаюсь, лучший старт сезона. «Зенит» – хорошая команда, это нужно признать.



Всё будем оценивать в марте. Треть чемпионата сыграна, только что закончили игру. У ребят будет отдых, мы поедем в сборную. Когда вернёмся, у нас обязательно будет собрание перед недельным циклом, где тренерский штаб подведёт итоги десяти туров», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.