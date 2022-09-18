Джикия: нужно признать, что «Зенит» — сильная команда. Выдали лучший старт сезона
Поделиться
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал выступление санкт-петербургского «Зенита» в первой части сезона РПЛ.
«Оставляет ли «Зенит» впечатление бронебойной команды, которую нельзя обыграть? Провокационный вопрос, но то, что «Зенит» – сильная команда, это факт. Поэтому они идут на первом месте, 26 очков, если не ошибаюсь, лучший старт сезона. «Зенит» – хорошая команда, это нужно признать.
Всё будем оценивать в марте. Треть чемпионата сыграна, только что закончили игру. У ребят будет отдых, мы поедем в сборную. Когда вернёмся, у нас обязательно будет собрание перед недельным циклом, где тренерский штаб подведёт итоги десяти туров», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
00:02
-
00:00
- 18 сентября 2022
-
23:57
-
23:49
-
23:43
-
23:38
-
23:28
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:18
-
23:18
-
23:16
-
23:13
-
23:13
-
23:10
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
23:01
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:43
Партнерский контент