Джикия: отсутствие еврокубков бьёт по настроению и мотивации

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубковых соревнований.

«Нет ли ощущения, что отсутствие еврокубков не особо влияет? Думаю, что влияет всё равно. На настроение прежде всего. Когда ты играешь и понимаешь, что можешь бороться за дополнительные еврокубки, а не только за призовые места в чемпионате, это дополнительная мотивация. И когда её нет, непонятно, когда она будет, это немножко по настроению бьёт», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.