«Хапоэль» с Сулеймановым в составе одержал минимальную победу над «Бней-Сахнин»

Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Израиля, в котором «Хапоэль» из Беэр-Шевы с российским полузащитником Магомедом-Шапи Сулеймановым в составе встречался с командой «Бней-Сахнин» на своём поле.
Единственный гол встречи забил нападающий хозяев Ротем Хатуэль на 77-й минуте встречи. Сулейманов провёл на поле 83 минуты игрового времени, после чего его заменил Эден Шамир.
После этой встречи «Хапоэль» набрал девять очков и поднялся на четвёртую строчку чемпионата. «Бней-Сахнин» остался на шестом месте турнирной таблицы, у них в активе семь набранных очков.
Напомним, 22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. В израильском «Хапоэле» футболист выступает на правах аренды.
Дебютный гол Шапи за «Хапоэль» со штрафного:
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