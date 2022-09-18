«Хапоэль» с Сулеймановым в составе одержал минимальную победу над «Бней-Сахнин»

Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Израиля, в котором «Хапоэль» из Беэр-Шевы с российским полузащитником Магомедом-Шапи Сулеймановым в составе встречался с командой «Бней-Сахнин» на своём поле.

Единственный гол встречи забил нападающий хозяев Ротем Хатуэль на 77-й минуте встречи. Сулейманов провёл на поле 83 минуты игрового времени, после чего его заменил Эден Шамир.

После этой встречи «Хапоэль» набрал девять очков и поднялся на четвёртую строчку чемпионата. «Бней-Сахнин» остался на шестом месте турнирной таблицы, у них в активе семь набранных очков.

Напомним, 22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. В израильском «Хапоэле» футболист выступает на правах аренды.

Дебютный гол Шапи за «Хапоэль» со штрафного: