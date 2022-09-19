Пиоли — о поражении «Милана»: если команда хорошо играет, она не должна проигрывать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Наполи» в матче 7-го тура итальянской Серии А.

«Я не удовлетворён, абсолютно. Мои игроки тоже не должны быть, если команда играет так хорошо, они не должны проигрывать, определённо. Может случиться неудачный, ужасный вечер, когда противник играет лучше, чем вы. Мы разочарованы, так как не должны были проигрывать. Мы научимся быть более настойчивыми, решительными. Мы проиграли игру, потому что нам не хватило настырности и точности по всем участкам поля», — сказал Пиоли после матча каналу Dazn.

После семи сыгранных матчей в чемпионате Италии миланцы набрали 14 очков (пятое место), а неаполитанцы — 17 очков (первое место). После паузы на матчи сборных «Милан» сыграет с «Эмполи», а «Наполи» — с «Торино».

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