«Наполи» нанёс «Милану» первое поражение в сезоне и возглавил таблицу Серии А

Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Милан» принимал «Наполи» (Неаполь). Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась поражением хозяев — 1:2. В качестве главного арбитра на матче работал Маурицио Мариани.
Первый тайм завершился со счётом 0:0. Однако в начале второй половины игры защитник «Милана» Серджино Дест, вышедший на замену в перерыве, нарушил правила в своей штрафной на нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии, за что был назначен пенальти. Его на 55-й минуте реализовал полузащитник «адзурри» Маттео Политано.
«Россонери» отыгрались на 69-й минуте — с передачи французского защитника Тео Эрнандеса отличился его соотечественник, нападающий Оливье Жиру. Однако через девять минут «Наполи» забил победный мяч. Защитник неаполитанцев Мариу Руй выполнил точную подачу в штрафную, и в ворота «Милана» мяч головой переправил вышедший на замену форвард Джованни Симеоне.
Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Италии миланцы набрали 14 очков (пятое место), а неаполитанцы — 17 очков (первое место). После паузы на матчи сборных «Милан» сыграет с «Эмполи», а «Наполи» — с «Торино».
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