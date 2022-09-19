«Олимпиакос» уволил главного тренера через полтора месяца после назначения
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Греческий «Олимпиакос» объявил об отставке Карлоса Корберана с поста главного тренера.
На данный момент причина расторжения контракта не разглашается. Отметим, Корберан занял пост главного тренера «Олимпиакоса» 1 августа. Под его руководством команда провела 11 матчей во всех турнирах, в которых одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.
18 сентября «Олимпиакос» уступил «Арису» в матче чемпионата Греции со счётом 1:2.
На данный момент «Олимпиакос» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Греции, записав в свой актив 8 очков. В следующем туре «Олимпиакос» встретится с «Атромитосом». Матч состоится 1 октября.
Ранее Корберан занимал пост главного тренера «Хаддерсфилда».
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