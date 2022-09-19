Галтье оценил игру Месси и Неймара в матче с «Лионом»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался об игре Неймара и Лионеля Месси в матче восьмого тура чемпионата Франции с «Лионом» (1:0). Месси забил победный гол в этой встрече с передачи Неймара.

«Именно Неймар обеспечивает наилучший баланс. Он проделывает большой объём, действует активно, он также много работает на команду. Очевидно, что в этих матчах должны проявлять себя великие игроки, как Неймар и Лионель Месси. Сегодня вечером, они были очень хороши. Неймар много работал на команду, на мой взгляд, он вышел немного опустошенным, немного рассерженным, разочарованным, но это нормально. У него безупречное поведение. Он хорошо подготовился, он заточен. У него много амбиций в этом сезоне», — приводит слова Галтье RMC Sport.

После 8 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 22 очка.