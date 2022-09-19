Дмитрий Пятибратов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Факела»

Российский тренер Дмитрий Пятибратов поделился эмоциями после назначение наставником воронежского «Факела».
«Узнал недавно. Я благодарен руководителям клуба за оказанное доверие. Теперь много работы, будем стараться оправдать ожидания болельщиков и руководства. Да, график непростой, но мы хорошо восстановились и, на мой взгляд, готовы к игре.
Победа, конечно, долгожданная, любая победа вселяет уверенность. Но важно двигаться дальше, впереди много матчей, в которых нам нужно будет доказывать свою состоятельность», – приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».
Вчера, 18 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» гостил у «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток главного арбитра Яна Бобровского прозвучал в 16:30 мск.
Гости вышли вперёд на пятой минуте встречи — отличился Евгений Морозов после передачи Георгия Гонгадзе. Через шесть минут хозяева сравняли благодаря усилиям Кристиана Нобоа, ассистировал ему Никита Бурмистров. Финальный свисток арбитра сигнализировал о ничейном результате встречи — 1:1.
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