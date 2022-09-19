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Сон Хын Мин стал седьмым игроком, оформившим хет-трик после выхода на замену в АПЛ

Сон Хын Мин стал седьмым игроком, оформившим хет-трик после выхода на замену в АПЛ
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Корейский нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин стал седьмым футболистом, которому удалось оформить хет-трик после выхода на замену в матче Английской Премьер-лиги.

Напомним, «Тоттенхэм» во вчерашнем матче разгромил «Лестер» со счётом 6:2. Сон забил в официальных матчах впервые с мая этого года. И сразу три гола.

Также такое удавалось Стивену Нейсмиту, Ромелу Лукаку, Эммануэлю Адебайору, Роберту Эрншоу, Джимми Флойд Хассельбайнку и Уле-Гуннару Сульшеру.

К перерыву на матчи сборных «Тоттенхэм» набрал 17 очков (на данный момент третье место), а «Лестер» — одно очко (20-е, последнее место). После паузы на матчи национальных команд в Премьер-лиге «шпоры» сыграют в лондонском дерби с «Арсеналом», а «лисы» — с клубом «Ноттингем Форест».

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