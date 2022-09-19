В «Урале» рассказали о степени серьёзности травмы Эрика Бикфалви

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о травме румынского нападающего команды Эрика Бикфалви.
«Замены Бикфалви и Подберёзкина в первом тайме? У них есть надрыв. Я думаю, что недели три могут они пропустить.
Дебют Бегича? Это мастер, опытный центральный защитник. Я считаю, что он сыграл добротно, никаких вопросов к нему. Немного играли в неравных условиях, наши ребята полностью не восстановились. У нас за шесть дней три игры, это нормально? Вот такой календарь у нас.
Заменит ли Бегич полноценно Кузьмичёва? Он у нас и так на замене сидел в последнее время, мы его не ставили. Его агент и «Локомотив» считают, что он – суперфутболист, дай бог, чтобы у него получилось. Но Бегич опытнее, и я считаю, что он интереснее смотрится.
Нет опасений, что Бегич приостановит контракт? Не смогу ответить. ФИФА разрешила приостановить контракт, я ничего не смогу сделать», – приводит слова Иванова Metaratings.
- 19 сентября 2022
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