Артета — о возвращении Венгера в «Арсенал»: надеюсь, это произойдёт в ближайшее время
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что был бы рад возвращению в клуб легендарного тренера Арсена Венгера.
«Я хотел бы увидеть Арсена в клубе. Каждое окно, каждая дверь в «Арсенале» открыты для него, когда он почувствует подходящий для этого момент. Надеюсь, это произойдёт в ближайшее время, потому что я думаю, что он будет вдохновлять и многие люди будут очень рады его возвращению», — приводит слова Артеты Mirror.
Напомним, Арсен Венгер работал в «Арсенале» на протяжении 22 лет. Французский специалист пришёл в клуб в 1996 году и покинул его в 2018-м. За время работы в «Арсенале» Венгер трижды становился победителем английской Премьер-лиги.
На данный момент лондонский клуб лидирует в чемпионате страны.
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