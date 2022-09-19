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Артета — о возвращении Венгера в «Арсенал»: надеюсь, это произойдёт в ближайшее время

Артета — о возвращении Венгера в «Арсенал»: надеюсь, это произойдёт в ближайшее время
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что был бы рад возвращению в клуб легендарного тренера Арсена Венгера.

«Я хотел бы увидеть Арсена в клубе. Каждое окно, каждая дверь в «Арсенале» открыты для него, когда он почувствует подходящий для этого момент. Надеюсь, это произойдёт в ближайшее время, потому что я думаю, что он будет вдохновлять и многие люди будут очень рады его возвращению», — приводит слова Артеты Mirror.

Напомним, Арсен Венгер работал в «Арсенале» на протяжении 22 лет. Французский специалист пришёл в клуб в 1996 году и покинул его в 2018-м. За время работы в «Арсенале» Венгер трижды становился победителем английской Премьер-лиги.

На данный момент лондонский клуб лидирует в чемпионате страны.

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