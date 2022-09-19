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Ян Облак: «Атлетико» не заслужило поражения в матче с «Реалом»

Ян Облак: «Атлетико» не заслужило поражения в матче с «Реалом»
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Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился эмоциями после матча 6-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». В этом матче победил «Реал» со счётом 2:1.

«Мы проиграли дерби, очень важный матч. Но сыграли не так уж и плохо. Мы не заслужили поражения. Соперник воспользовался своими моментами, а мы нет. Когда проигрываешь, эмоции всегда плохие. Все 90 минут сложно атаковать, потому что у соперника быстрые игроки. Если играть открыто, они могут забить ещё больше. Мне грустно из-за этого поражения», — приводит слова Облака Marca.

После шести туров «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 18 очков. На втором месте находится каталонская «Барселона», записав в свой актив 16 очков. Замыкает лидирующую тройку «Бетис», набрав 15 очков.

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