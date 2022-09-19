Игрок «Спартака» Хлусевич: почему «Локомотив» слабый? Провели матч с сильным соперником

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу красно-белых в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом». Игра завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.

«Не показалось ли, что «Локомотив» слабый? Почему слабый? Провели хороший матч с сильным соперником. Было нелегко играть, но мы победили. Считаю, что очень достойно сыграли.

Да, у нас было достаточно много ударов и моментов, которые можно было реализовывать. В частности, у меня самого была пара моментов. Почему не реализовываем моменты? Сейчас мне сложно сказать, почему у нас такая проблема. Главное — победа», — сказал Даниил Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.