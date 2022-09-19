Томас Тухель может сменить Юлиана Нагельсмана в «Баварии»
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Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель может занять аналогичную должность в мюнхенской «Баварии». Немецкий специалист может заменить на посту своего соотечественника Юлиана Нагельсмана. Об этом сообщает Bild.
«Бавария» выдала неудачный старт сезона в Бундеслиге. В семи матчах турнира набрано 12 очков, а в турнирной таблице команда располагается лишь на пятом месте, отставая от лидирующего «Униона» на пять очков. В последних четырёх играх Бундеслиги мюнхенцы ни разу не победили (три ничьих, одно поражение).
49-летний Тухель был главным тренером «Челси» до 7 сентября 2022 года. Руководство синих уволило специалиста за плохие результаты на старте сезона.
Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому. Видеоролик:
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