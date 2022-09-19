Игрок «Динамо» Макаров приглашён на заседание КДК после слов в адрес бокового арбитра
Поделиться
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что игрок «Динамо» Денис Макаров приглашён на заседание комитета после слов в адрес бокового арбитра в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Напомним, футболист пообещал судье подарить билеты в цирк.
«КДК по материалам СМИ возбудил дело в отношении игрока «Динамо» Макарова. Макаров и арбитр Лунёв приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ему помогали Алексей Лунёв и Роман Усачёв, резервным арбитром выступал Игорь Панин. У «Динамо» были предупреждены четыре игрока, у «Зенита» — один. Этот матч стал для команд последним перед перерывом на игры сборных.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
13:33
-
13:15
-
13:11
-
13:06
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:46
-
12:38
-
12:26
-
12:23
-
12:19
-
12:11
-
12:00
-
11:56
-
11:53
-
11:34
-
11:30
-
11:17
-
11:15
-
11:15
-
11:12
-
11:06
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:40
-
09:40
-
09:36
-
09:28
Партнерский контент