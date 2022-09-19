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Игрок «Динамо» Макаров приглашён на заседание КДК после слов в адрес бокового арбитра

Игрок «Динамо» Макаров приглашён на заседание КДК после слов в адрес бокового арбитра
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что игрок «Динамо» Денис Макаров приглашён на заседание комитета после слов в адрес бокового арбитра в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Напомним, футболист пообещал судье подарить билеты в цирк.

«КДК по материалам СМИ возбудил дело в отношении игрока «Динамо» Макарова. Макаров и арбитр Лунёв приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ему помогали Алексей Лунёв и Роман Усачёв, резервным арбитром выступал Игорь Панин. У «Динамо» были предупреждены четыре игрока, у «Зенита» — один. Этот матч стал для команд последним перед перерывом на игры сборных.

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