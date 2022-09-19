Защитник «Динамо» Сазонов решил выступать за сборную Грузии

20-летний защитник московского «Динамо» Саба Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной национальной команды Грузии, информирует пресс-служба «Динамо».

Напомним, Сазонов является воспитанником «Зенита», однако с лета 2021 года находится в структуре «Динамо». Он уже успел провести 16 матчей за основной состав московского клуба.

Стоит отметить, что некоторые игроки бело-голубых, помимо Сазонова, также отправились в свои сборные. Антон Шунин, Даниил Фомин и Арсен Захарян вызваны в основную сборную России. Кутицкий, Гладышев и Тюкавин — в российскую молодёжку. Эли Даса отправился в сборную Израиля, Роберт Фернандес — в команду Парагвая, Муми Нгамалё — в сборную Камеруна. Кроме того, Лука Гагнидзе поехал в молодёжную сборную Грузии вместе с Сазоновым.