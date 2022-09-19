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Кавазашвили — о «Локомотиве»: руководство РЖД допустило ошибку, взяв пример со «Спартака»

Кавазашвили — о «Локомотиве»: руководство РЖД допустило ошибку, взяв пример со «Спартака»
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Прославленный советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о ситуации в московском «Локомотиве».

«Локомотив» находится в сложной ситуации, никак не может найти свою игру. Новому тренеру и руководству команды очень проблематично оправдывать свои неудачи.

Я удивлён игрой «Локомотива», несмотря на то что остались те же самые ребята, кто и раньше играл, за исключением пары новых футболистов. Мне жалко главного тренера в этом плане, но руководство РЖД допустило очень большую ошибку, что взяло пример со «Спартака», когда господин Федун постоянно менял тренерский штаб. Это очень негативно действовало на психику футболистов. Так что надо им задумываться, стоит или нет заставлять футболистов привыкать к новым людям», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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