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Анзор Кавазашвили дал совет вратарю «Спартака» Селихову

Анзор Кавазашвили дал совет вратарю «Спартака» Селихову
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Советский футболист Анзор Кавазашвили дал совет голкиперу московского «Спартака» Александру Селихову.

«Я бы хотел отметить Селихова, который очень уверенно стоит в воротах. Конечно, вчера не было пенальти, но хочу обратиться к нему и пожелать вот что: не надо гадать во время пенальти! Нужно держать стойку, стоять на месте, потому что пенальти очень многие соперники бьют с мандража. Они тоже не уверены. И вратарь, который на тренировке отрабатывает момент с пенальти, не угадывает, а реагирует на мяч, в большинстве своём отбивает удары. Потому что мяч попадает перед носом, между ног, над головой. Поэтому заранее не надо садиться влево и вправо», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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