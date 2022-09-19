«Следующая станция — лучшая лига мира?» Первая лига подколола «Локомотив»

Пресс-служба Мелбет Первой лиги отреагировала на неудачные результаты «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.

«Следующая станция – лучшая лига мира?» — написала пресс-служба Первой лиги в своём телеграм-канале, прикрепив видео, на котором лига стучится в двери «Локомотива».

Напомним, в нынешнем сезоне железнодорожники набрали девять очков в 10 матчах и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. От зоны стыковых матчей их отделяет всего одно очко.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит» (26). В тройку лидеров также входят «Ростов» (22) и московский ЦСКА (20). Сегодня в российском футболе началась пауза в сезоне на сборы и товарищеские матчи национальной команды. В сентябре сборная России сыграет с Киргизией.