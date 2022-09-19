В молодёжной сборной России назвали неприемлемым поведение Сазонова

Тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов считает неприемлемым поведение защитника «Динамо» Сабы Сазонова. Напомним, игрок получил приглашение в российскую молодёжку, но в последний момент отказался от него и поехал в молодёжную национальную команду Грузии.
«Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе. После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова.
В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», — приводит слова Галактионова ТАСС.
- 19 сентября 2022
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