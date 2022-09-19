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Хомуха: сколько сил Россия потратила на подготовку Сазонова? Значит, не всё понял в жизни

Хомуха: сколько сил Россия потратила на подготовку Сазонова? Значит, не всё понял в жизни
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал решение защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии, хотя у него было предложение от национальной команды России.

«Это выбор человека, он вправе сам распоряжаться своей судьбой. Принял такое решение. Значит, не всё до конца понял в жизни: кто его воспитал, кто его подготовил, сколько сил Россия потратила на его подготовку.

Галактионов сказал, что до сегодняшнего дня его ждали в сборной? Это не очень хорошо характеризует человека, если он говорит и даёт обещания приехать, а потом этого не делает. Это о многом говорит», – сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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