Роналду обнял и оставил автограф юному болельщику, прорвавшемуся к нему через охрану
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обнял мальчика, прорвавшегося к нему через охрану после выхода игрока из отеля.
Затем 37-летний португалец оставил автограф на майке юного болельщика.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану:
Напомним, в текущем сезоне английской Премьер-лиги Роналду провёл шесть матчей, не забив ни одного гола. В Лиге Европы футболист дважды выходил на поле и поразил ворота «Шерифа» (2:0) с пенальти.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков после шести встреч. В следующей игре подопечные Эрика Тен Хага встретятся в гостях с «Манчестер Сити». Матч состоится в воскресенье, 2 октября, начало — в 16:00 по московскому времени.
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