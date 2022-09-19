Самые подорожавшие и подешевевшие игроки АПЛ. В топе — люди из «Челси» и «Ман Юнайтед»

Портал Transfermarkt провёл переоценку рыночной стоимости около 40% игроков АПЛ после закрытия летнего ТО. Это трансферное окно стало рекордным для чемпионата Англии. Самая дорогая лига в мире потратила больше денег, чем когда-либо. Теперь стоимость составов 20 клубов оценивается в € 9,86 млрд, что на € 130 млн больше, чем до пандемии. Стоимость всех игроков АПЛ выросла благодаря приходу топ-новичков вроде Антони, Александера Исака, Амаду Онана, Лисандро Мартинеса, Дарвина Нуньеса и других. Ниже – топ-10 самых подорожавших и самых подешевевших игроков АПЛ.

Топ-10 подешевевших игроков АПЛ

10. Чаглар Сёюнджю, «Лестер», € 40 млн → € 28 млн

В сезоне-2021/2022 в АПЛ защитник провёл 28 матчей (2498 минут). Но в этом году Сёюнджю потерял место в старте и сидит в запасе: турок провёл только 90 минут в Кубке английской лиги со «Стокпортом». Возможно, Брендану Роджерсу стоит вернуть защитника в старт – после 6-го тура «Лестер» пропустил 16 голов и идёт на последнем месте в чемпионате Англии.

9. Вильфред Ндиди, «Лестер», € 60 млн → € 50 млн

25-летний нигериец играет в старте (шесть матчей) и отвечает в «Лестере» за опорную зону. Здесь, как и в защите, у чемпионов-2015/2016 проблемы. Скорее всего, Ндиди не набрал форму – в конце прошлого сезона полузащитник пропустил 2,5 месяца из-за травмы колена.

8. Юри Тилеманс, «Лестер», € 55 млн → € 45 млн

Вместе с Ндиди в полузащите «Лестера» играет Тилеманс. Юри провёл шесть матчей в сезоне-2022/2023, отметился голевой передачей. Но теперь хавбек страдает, ведь летом ему не удалось перейти в клуб более высокого уровня. Перед стартом чемпионата Англии бельгиец отметился голом и двумя передачами в Лиге наций в составе национальной команды.

Юри Тилеманс Фото: Charlotte Tattersall/Getty Images

7. Диего Карлос, «Астон Вилла», € 40 млн → € 30 млн

29-летний центральный защитник только переехал в Англию из «Севильи». В сезоне-2021/2022 бразилец провёл в Ла Лиге 34 матча, установил личный рекорд по голам (3) за сезон и уже дважды сыграл за «Астон Виллу». Скорее всего, снижение трансферной стоимости связано с возрастом и состоявшейся сделкой – за него английский клуб отдал € 31 млн – и серьезной травмой (ахиллова сухожилия), из-за которой футболист будет еще долго недоступен.

6. Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед», € 30 млн → € 20 млн

Роналду оформил 18+3 по системе «гол+пас» в прошлом сезоне, но возраст и шестиматчевая голевая засуха понижают его трансферную стоимость на треть. В Лиге Европы у Криштиану один гол с пенальти в двух играх.

Криштиану Роналду Фото: Michael Regan/Getty Images

5. Люк Шоу, «Манчестер Юнайтед», € 38 млн → € 30 млн

В сезоне-2021/2022 Шоу сыграл только 20 раз (1604 минуты) – из-за частых травм. У левого защитника были повреждения головы, ноги и подколенного сухожилия. В этом году Люк выходил только в первых двух турах, но потом отправился на скамейку.

4. Гарри Магуайр, «Манчестер Юнайтед», € 38 млн → € 30 млн

Ещё в прошлом сезоне капитан «МЮ» прославился привозами и неуверенными действиями в обороне, а теперь его место напрямую связано с запасом. Магуайр сыграл пять матчей в этом сезоне из восьми возможных (280 минут из 720).

3. Хаким Зиеш, «Челси», € 28 млн → € 20 млн

У Зиеша меньше половины матчей в старте в сезоне-2021/2022. Полузащитник оформил 4+3 по системе «гол+пас», а сейчас почти не играет (168 минут) и не забивает. Возможно, при новом тренере что-то изменится.

Хаким Зиеш Фото: Ryan Pierse/Getty Images

2. Конор Коуди, «Эвертон», € 25 млн → € 18 млн

Коуди много лет был незаменимым игроком в центре обороны «Вулверхэмптона». Теперь Конор проведёт сезон на правах аренды в «Эвертоне». В Ливерпуле он уже сыграл пять раз и отметился результативной передачей во встрече с «Брентфордом».

1. Аарон Ван-Биссака, «Манчестер Юнайтед», € 25 млн → € 18 млн

2022-й год – провальный для правого защитника «МЮ». Ван-Биссака сидит в запасе и в новом сезоне появился на поле всего на четыре минуты. Для прогресса 24-летнего футболиста подобное недопустимо.

Топ-10 подорожавших игроков АПЛ

10. Дарвин Нуньес, «Ливерпуль», € 55 млн → € 70 млн

Форвард «Ливерпуля» забил 34 гола и сделал четыре ассиста в 41 матче за «Бенфику» в прошлом сезоне. За Нуньеса мерсисайдцы заплатили € 75 млн. В шести матчах уругваец забил два гола и сделал одну результативную передачу.

9. Лисандро Мартинес, «Манчестер Юнайтед», € 32 млн → € 50 млн

Мартинес сразу стал игроком старта «МЮ». Лисандро сыграл восемь матчей во всех турнирах. За него клуб заплатил € 57,37 млн.

Лисандро Мартинес Фото: Michael Regan/Getty Images

8. Мойсес Кайседо, «Брайтон», € 6 млн → € 25 млн

20-летний центральный полузащитник ударно отыграл концовку прошлого сезона. Последние восемь туров минувшего розыгрыша АПЛ эквадорец провёл в старте, сделал ассист с «Арсеналом» и забил «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2022/2023 у Кайседо шесть матчей и гол «Лестеру».

7. Амаду Онана, «Эвертон», € 10 млн → € 30 млн

Онана сыграл 42 матча за «Лилль» в прошлом сезоне. 21-летний опорник то выходил с первых минут, то на замену. «Эвертон» заплатил за него € 35 млн. За клуб из Ливерпуля у Амаду уже шесть матчей.

6. Энтони Гордон, «Эвертон», € 20 млн → € 40 млн

Прогресс Гордона очевиден. С каждым матчем прошлого сезона вингер получал всё больше времени и уже на старте этого отметился двумя голами. Если Энтони продолжит прогрессировать, то может поехать на ЧМ-2022 в Катар в составе сборной Англии.

Энтони Гордон Фото: Michael Regan/Getty Images

5. Александер Исак, «Ньюкасл», € 30 млн → € 50 млн

У 22-летнего форварда позапрошлый сезон был лучше, чем прошлый. Но его переход в «Ньюкасл» за € 70 млн и шестилетний контракт сделали своё дело. Исак забил за новый клуб в дебютном матче, но его команда проиграла «Ливерпулю» (1:2). Наверное, главные подвиги шведа ещё впереди.

4. Ромео Лавиа, «Саутгемптон», € 2 млн → € 25 млн

Воспитанник «Манчестер Сити» до перехода в «Саутгемптон» не имел опыта в большом футболе, но за новый клуб сразу сыграл в пяти турах АПЛ. Лавиа отметился голом в ворота «Челси», а его здоровье не выдержало таких нагрузок. Теперь до середины октября Ромео будет восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия.

Ромео Лавиа Фото: Mike Hewitt/Getty Images

3. Уэсли Фофана, «Челси», € 40 млн → € 65 млн

21-летний центральный защитник пропустил почти весь прошлый сезон из-за перелома голени. Фофана перешёл из «Лестера», где выступал с 2020 года. Тогда клуб заплатил за него «Сент-Этьену» € 35 млн, а теперь получил от «Челси» € 80,4 млн. За «синих» Фофана сыграл уже два раза.

2. Марк Кукурелья, «Челси», € 28 млн → € 55 млн

Кукурелья отлично смотрелся в Испании и удачно показал себя в первом сезоне в АПЛ. За «Брайтон» 24-летний левый защитник отыграл 38 матчей во всех турнирах и был одним из лидеров. Марк провёл уже восемь игр за «Челси» и отметился двумя ассистами в АПЛ.

1. Антони, «Манчестер Юнайтед», € 35 млн → € 75 млн

€ 95 млн – столько «МЮ» выложил «Аяксу» за Антони. Переплатили в Манчестере или нет, узнаем позже. В дебютной игре за «Юнайтед» Антони забил «Арсеналу» и помог победить (3:1).