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Ла Лига выступила с заявлением по поводу расистских оскорблений в адрес Винисиуса

Ла Лига выступила с заявлением по поводу расистских оскорблений в адрес Винисиуса
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Пресс-служба Ла Лиги опубликовала заявление в связи с расистскими оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, прозвучавшими перед матчем 6-го тура Примеры с «Атлетико» (2:1).

Мы осуждаем все подобные инциденты на стадионах и за их пределами. Мы работаем с клубами, чтобы наш футбол оставался дружелюбным и приятным. Языку ненависти нет места в Ла Лиге. Мы постоянно находимся в контакте с клубами и властями, чтобы выявлять и привлекать к ответственности зачинщиков подобных ситуаций», — говорится в заявлении лиги.

Напомним, фанаты называли Винисиуса обезьяной. Ранее глава Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV сравнил форварда «Реала» Винисиуса Жуниора с обезьяной. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы.

Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса:

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