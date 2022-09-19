«Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна». Песня фанатов «Атлетико» перед матчем с «Реалом»
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Фанаты мадридского «Атлетико» решили продолжить расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Джуниора перед игрой команд в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Встреча на «Цивитас Метрополитано» завершилась победой «сливочных» со счётом 2:1.
«Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна», — пели сотни болельщиков «Атлетико».
Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса. Видеоролик:
Напомним, ранее глава Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV сравнил форварда «Реала» Винисиуса Жуниора с обезьяной. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы. Ситуация вызвала скандал в Испании, некоторые футболисты предложили посадить Браво в тюрьму, однако позднее он был вынужден извиниться.
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