«Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна». Песня фанатов «Атлетико» перед матчем с «Реалом»

Фанаты мадридского «Атлетико» решили продолжить расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Джуниора перед игрой команд в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Встреча на «Цивитас Метрополитано» завершилась победой «сливочных» со счётом 2:1.

«Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна», — пели сотни болельщиков «Атлетико».

Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса. Видеоролик:

Напомним, ранее глава Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV сравнил форварда «Реала» Винисиуса Жуниора с обезьяной. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы. Ситуация вызвала скандал в Испании, некоторые футболисты предложили посадить Браво в тюрьму, однако позднее он был вынужден извиниться.